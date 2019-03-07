看到超想哭！宜蘭明池珍貴千年林木被毀了

2019-03-07 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕位於宜蘭縣大同鄉和桃園市復興區交界處的明池森林遊樂區，林相豐富，景色迷濛，有「北橫明珠」的美譽。森林警察陸續接獲山老鼠盜伐情資，會同相關單位查緝，昨天逮捕3名可疑人士。警方發現，這次遭盜伐的珍貴林木相當多，其中有些樹齡推估有千年，連查緝人員都直言，看到樹木被砍的慘狀，實在很想哭！

《蘋果日報》報導，保七總隊第四大隊羅東分隊（羅東森警隊）年初獲報，有山老鼠潛入明池山區，上月有盜伐珍貴林木情資，於是會同羅東林管處、三星警分局等組成專案小組。

昨天傍晚查緝人員發現，有可疑人車在桃園市復興區與宜蘭縣大同鄉交界處，一路往宜蘭方向行駛，晚上8點多該部車到大同鄉棲蘭地區，發現警方已關閉百韜橋管制門，且佈崗盤查，山老鼠卻高速衝撞管制門，警方前後包夾控制車上2人。並發現另一部車及1名男子，將3人全數帶回偵訊，並起出作案工具與盜伐的樹瘤、角材。

報導提到，查緝人員發現，許多珍貴林木被從根部活生生鋸開，取下樹瘤或角材，整棵樹就像被開膛剖腹，慘不忍睹，遭盜伐的多是珍貴的扁柏與紅檜，其中有些樹木大到5、6個成人都無法環抱，推估是千年林木。

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