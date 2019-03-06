絕命尬車！毒品通緝犯飛車狂逃 警勇追23公里逮人

2019-03-06 23:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕鄭姓毒蟲今天上午在新北市板橋被員警攔下，他因被通緝心虛，假意配合卻開車加速逃逸，從板橋文化路一路疾駛轉入莊敬路，再衝上萬板橋、下到艋舺大道，在台北市西園路情急撞倒路邊機車，又從萬大路逃上華中路，一路逃到中和中正路438號前，衝撞前方停等紅燈汽車，當場被員警拖下車壓制，警方在鄭嫌車上起出約26公克海洛因、添加物、注射針筒與磅秤，警方今晚依毒品罪嫌移送鄭嫌，擴大追查毒品流向。

海山警分局調查，這起警匪追逐發生在今天上午11點34分，員警盤查44歲鄭男時，他先假意配合，隨即加速逃逸，一路往板橋往台北市方向逃逸，沿板橋區文化路二段、124巷、莊敬路、萬板路，上到萬板橋，進入台北市萬華區艋舺大道，逃到西園路時，撞倒路邊停車格內機車，再逃往寶興街、萬大路，衝上華中橋，進到中和區景平路、中山路二段332巷，逃往板南路，飛車竄逃了23公里，在中正路438號前擦撞前方停等紅燈汽車，鄭男棄車逃逸，但跑沒幾步就被追緝他的員警壓制逮人。

警方在鄭嫌車上起出海海洛因、添加物、磅秤與全新注射針筒，鄭嫌辯稱毒品是友人寄放，卻又供不出友人基本資料，警方懷疑鄭嫌販毒，持續追查毒品流向。

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