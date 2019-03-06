3/6 今彩539頭獎開出2注！大福彩、雙贏彩頭獎摃龜

2019-03-06 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月6日）第108000056雙贏彩開出2注，各可獲得獎金800萬元，分別由台南市中西區西賢一街176號1樓的「大喜彩券行」，與新北市中和區大勇街24號1樓的「興萬億彩券行」開出；第108000019期大福彩及108000056雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000019期大福彩中獎號碼為「10、21、23、25、26、30、35，特別號：29」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得25萬元；參獎共72注中獎，每注可得4000元；肆獎共1480注中獎，每注可得400元；普獎共1萬1404注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎3注中獎，每注可得10萬元。

第108000056期雙贏彩中獎號碼為「03、04、06、07、09、10、16、17、18、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共321注中獎，每注可得500元；肆獎共3456注中獎，每注可得100元。

第108000056期今彩539中獎號碼為「16、20、23、33、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共262注中獎，每注可得2萬元；參獎共7862注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4776注中獎，每注可得50元。

第108000056期39樂合彩中獎號碼為「16、20、23、33、38」，四合共14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共496注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2336注中獎，每注可得1125元。

第108000056期3星彩中獎號碼為「948」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000056期4星彩中獎號碼為「4532」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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