謝龍介戰車冒出持刀男 律師：恐因違法改裝有過失責任

2019-03-07 00:02

〔記者王捷／台南報導〕台南市立委補選候選人謝龍介的選舉戰車內平白無故多躺了後腦杓凹陷、昏迷的吳姓男子，身上還帶了一張寫了「我恨謝龍介」紙條及一把水果刀，動機不明，牽動敏感的選舉氛圍，雖然謝陣營表示，不了解吳男是否對謝龍介有什麼誤會，不過，律師洪銘憲認為，選舉車輛大多經過改裝，如果是違法改裝，導致吳男爬上車子時跌倒昏迷，車主是否有過失傷害的責任有討論的空間。

選舉一到各種選舉戰車出沒車隊掃街，是屬於台灣的選舉文化，這些選舉車輛經過改裝，也常會有民眾檢舉，甚至每到選舉都有相關團體提出改裝問題討論，但是監理站人員卻私下表示「不好處理」，原因是因為是否合法改裝，要經過技術人員檢驗，也有多數改裝車輛，來驗車時會拆掉改裝品，驗車後繼續裝上改裝品上路。

監理站指出，如果經過合法的變更登記，可以有合法的改裝，因此在民眾、警方在檢舉或取締時不好認定，一定要比對車子行照與車主駕照，再由技術人員檢定，才能判斷是否是改裝車輛。

警方指出，除非是相當明顯的改裝，警方才能現場開單，否則分局交通組遇到檢舉改裝車，都先給監理站召回驗車，再看驗車結果開單。

律師洪明憲指出，吳男爬上改裝車後失足跌倒昏迷，他的行為與改裝車是否有因果關係值得法界人士探討，是否因為有改裝讓吳男有踩踏處往上爬、車內如果沒有加裝鐵椅是否就不會導致吳男撞傷昏迷？雖然吳男此舉是法律上的自招行為，但車主是否有過失責任值得討論。

洪明憲假設，如果今天是候選人站在車上結果受傷，那麼與吳男的自招行為就有所不同，如果車輛是違法改裝導致候選人站在車上時受傷，後續車主是否有刑事或是民事問題，也會有所影響，行政機注意改裝車輛的問題。

謝龍介陣營針對改裝車輛一事表示，由於車主不是謝龍介本人，是由支持者贊助，後續會了解宣傳車是否有合法變更登記。

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