男欠賭債不堪虐打「吞毒輕生」？ 今解剖釐清死因

2019-03-06 19:58

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕李姓男子遭魏姓等多人圍毆，疑因吞下不明毒品或藥物後致死。基隆地檢署今天解剖發現，李男頭部、身體有多處血塊，初步懷疑李可能不堪長期毆打、凌虐，引發心肌梗塞死亡，至於魏男等多人供述李男是自己服毒自殺；檢方已採集胃等臟器檢體，釐清是哪一種毒品或藥物。

警方調查，36歲李姓男子與魏男等人有賭債糾紛，遭魏男撂來多人押進基隆暖暖一家洗車場內痛毆。李男被送往醫院救治時已無氣息，魏男等人供稱，李男因不堪痛苦自己吞下K毒自殺。

為釐清死因，檢警今天上午解剖李男遺體發現死者的頭部、身體有多處挫傷，體內也有許多血塊，初判死因是心肌梗塞，懷疑李可能遭魏等人毆打過度，導致身體不適，引發心肌梗塞致死。

至於，李是否真如魏等人供稱，不堪痛苦自己吞食K毒致死；檢方已採集胃等臟器檢體，釐清是哪一種毒品或藥物。

「證據會說話」，由於解剖報告尚未出爐，檢警不排除李男致死各種可能，但魏男等人圍毆李男的行徑，已觸犯傷害致死罪嫌；至於李是否遭魏等人餵食或自己吞食毒品或不明藥物，還要檢警進一步釐清。

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