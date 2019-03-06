涉貪被判12年半還想解境管去中國 最高法院不准

2019-03-06 20:32

〔記者張文川／台北報導〕民進黨籍桃園市議員邱佳亮被控貪污，桃園地院一審去年5月判刑12年半，上訴二審高等法院審理中，近日卻以受邀到中國上海市參訪為由，聲請自明（7）日起暫時解除限制出境5天，高院日前裁准加保50萬元准予暫解境管；但檢方認為有逃亡之虞，提出抗告，最高法院認定，為確保日後審判與執行，仍有必要限制出境，自為裁定撤銷原裁定，駁回邱佳亮的出境聲請，他確定明天出不了國門。

邱佳亮聲請主張，他是現任桃園市議員，桃園市議會日前接獲「上海市海峽兩岸交流促進會」的邀請，要到上海進行參訪交流，有利兩岸互相瞭解並促進兩岸人民交流，創造雙方合作機會，有利公益，他身為選民付託的民意代表，有參與促進交流之責，議會指定他出席，他責無旁貸。

邱又指出，他的小孩、年邁母親都定居台灣，財產也都在台灣，沒有任何海外資產，他須固定到醫院回診，不可能不返台，請求法院讓他3月7日至11日暫時解除限制出境。

邱佳亮因涉貪污罪，詐領補助費822萬餘元，一審被判刑12年半、併科罰金120萬元、沒收犯罪所得822萬元，偵審其間邱曾遭羈押，去年5月一審審結後，始獲准200萬元交保並限制出境。二審合議庭審酌全案審理狀況，上月26日裁定准許讓邱以50萬元保證金，讓他暫解出境5天。

高檢署檢察官認為裁定不當，向最高法院提起抗告，最高院審理後認為，為確保後續審理與執行，確實有繼續限制邱佳亮出境的必要性，認定檢察官抗告有理，因此趕在邱出國前夕的今天，自為裁定撤銷二審的原裁定，駁回邱的出境聲請定讞。

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