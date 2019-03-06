色男盯上超商辣妹 騙到樓梯間掐胸求幫「打手槍」

2019-03-06 18:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市吳姓男子在超商見一名20多歲身材姣好的正妹衣著火辣，竟起了色心，謊稱住處樓下有很多人在堵他，央求辣妹暫時當他女友，陪他至住處樓下，辣妹心軟答應，卻被吳男拉至公寓樓梯間掐乳強吻，甚至還掏出「小弟弟」說：「妳快點幫我一下」，要辣妹幫他「打手槍」，新北地檢署今依涉犯強制猥褻罪起訴吳男。

起訴指出，去年7月27日晚間6時許，20歲吳男在新北市板橋區一家便利商店內，看到這名漂亮辣妹，忍不住上前，以住處就在附近，但住處樓下有很多人在堵他，請求辣妹假裝是他女友陪他回家，辣妹一開始拒絕後拗不過答應，陪吳男步行返家。

吳男卻趁機將辣妹拉到公寓樓梯間，環抱辣妹並伸手進內衣強掐辣妹胸部，並不顧辣妹反抗，掐住她脖子強吻辣妹嘴，性慾被激起後，吳男甚至還掏出生殖器說：「妳快點幫我一下」，要辣妹幫他手淫，辣妹趁隙逃出，向在附近搬貨的路人求助報警處理。

吳男到案後坦承犯行，檢方依據監視器畫面及路人指證，認定吳男犯嫌將他起訴。

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