里長候選人涉賄選被調查 警察當報馬仔GG了

2019-03-06 20:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市泰山區施姓里長候選人送茶葉禮盒及茶盤給里民涉嫌賄選，新北地檢署去年底依違反選罷法起訴施男，現法院審理中，檢察官又查出，新北市林口警分局泰山分駐所45歲黃姓巡佐，涉嫌洩漏施男被檢舉賄選之事，今依洩密罪嫌起訴黃員。

起訴指出，新北地檢署去年9月接獲線報，從事水電工的施男到選區3名里民住處，送上價值800元的茶葉禮盒及1組茶盤，尋求支持，去年9月29日，施男到黃員老婆開設的檳榔攤修理水電，黃員問施男：「你案件調查得怎麼樣？」，施男聽後大驚追問：「什麼案件？」得知是被檢舉涉嫌賄選後，施男還到派出所詢問「到底是誰在查我？」

黃員出庭時供稱，去年9月29日跟10月10日有將施男被調查之事告訴他，強調不知後果這麼嚴重，以為施男已做過警詢筆錄才會問他調查結果如何，否認收賄洩密。

檢方認為，雖未查出黃員涉嫌收賄，但黃員洩密行為，導致檢調去年11月至施男位於新北市泰山區住處搜索時，施男已將所有茶葉進銷貨單據銷毀滅證，增加後續調查難度，今依涉犯洩漏國防以外秘密罪起訴黃員。

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