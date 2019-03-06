幫前鄉長查車籍資料 警員涉洩密不起訴

2019-03-06 17:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕廉政署2017年6月間查辦前北埔鄉長姜良明涉貪污案，意外爆出案外案，廉政署幹員跟監姜時被發現，姜要求新竹縣警局北埔分駐所徐姓警員查車籍資料，結果發現檢調保密車輛，導致竹東分局員警被懲處及調職，而廉政署也依洩密罪嫌法辦徐員，不過新竹檢方認為徐員在偵查過程已深具悔悟，也知道保密重要性，依職權不起訴。

2017年6月廉政署獲報姜良明涉貪污案，派員駕駛廉政署偵防車跟監攝影，並在北埔鄉公所附近蒐證，跟監姜涉貪跡證，姜良明發覺有異，打電話給姜姓清潔員要求查訪車籍資料，姜男轉告熟識的北埔分駐所徐姓警員查詢。

徐姓警員透過警政署車籍資訊系統查詢，以自己帳號和密碼登入，查詢得知「無車藉資料登記」，應屬保密車輛，姜男獲知消息後，隨後電知姜良明提醒該車是查無車籍資料「應該知道是什麼意思！」暗示已遭檢廉跟監。

廉政署監聽到這段對話，將徐員依洩密罪嫌移送新竹地檢署偵辦。徐姓警員自白犯行，檢方循線查出另有2名員警，也曾幫姜良明查詢車籍資料，不過2人均做過工作紀錄表，沒有洩密行為。

檢方考量姜在鄉內與警方關係良好，要求資料查詢車籍，基層員警很難拒絕，且徐員事後寫悔過書，深表悔悟，相信經過偵查程序，當知公務人員謹慎查詢、使用相關應保密資料的重要性，因此將全案依職權做出不起訴處分。

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