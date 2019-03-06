苗警關心長輩行的安全 電動代步車有「亮點」

2019-03-06 15:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮陳姓老翁於今年1月間清晨騎電動代步車被追撞，送醫不治；此一案件，引起警方重視電動代步車安全，縣警局採購「螢光貼條」，由各分局到轄區宣導黏貼，期以「點亮」 電動代步車，能有效提升高齡者外出的交通安全，防制交通事故發生。

縣警察局統計近期高齡者車禍時段，以清晨、傍晚最多，為有效防範高齡者交通事故，除加強宣導年長者清晨或天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物，並盡量利用大眾交通運輸工具、計程車或請親友接送，穿越道路應利用行人穿越道遵守交通安全規則，近期更執行「點亮高齡者」計畫。

警察局於今年1月起通令各警分局，清查18鄉鎮共計有582輛電動代步車，除加以造冊，並主動採購「螢光貼條」由各分局到轄區宣導黏貼，並協請廠商於民眾新購電動代步車時裝設反光物品。

警察局長林國清表示，電動代步車不是道路交通管理處罰條例所稱之「車輛」，屬行人活動的輔助工具，路權等同「行人」，但常見年長者或行動不便者當做機車使用，直接騎上道路，可能對自己或他人造成危險，因為電動代步車車身低，稍不注意就會被其他汽車駕駛人忽視，發生危險。

他說，且電動代步車較缺乏夜間照明及警示安全設備，如行駛在道路上趴趴走，遇到未注意車前狀況的駕駛人，就容易造成重大交通事故，呼籲民眾使用電動代步車應遵守行人相關規定，並加裝反光物品或照明，警察局將持續推動「點亮高齡者」計畫，以維護道路交通安全。

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