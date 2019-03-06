癱瘓40年受不了 月亮歌后兩度欲吞藥輕生

2019-03-06 14:44

〔記者鄭景議／台北報導〕以一首「我愛月亮」走紅的歌星李珮菁，23歲那年因為脊椎手術失敗，導致下半身終身癱瘓，坐輪椅近40年；今日她在位於台北市內湖區的住家兩度欲吞藥輕生，向家人表示癱瘓40年實在受不了，李的媽媽與哥哥慌張通報警消，目前正在三總急診室急救。

據了解，李在上午6點多時，就試圖吞藥，被媽媽與哥哥阻止，並且通報警消，當時警消就到場關心，但李不願送醫，而且意識清醒不符合強制送醫要件，警消也只能無奈離去。

上午7點多時，李在臉書上發出一篇貼文：「心愛的朋友，好好照顧自己，我要離開你們了！所有的痛苦會結束！我先走了，我決定到另外一個世界！也許那時候就沒有痛苦！我愛你們拜拜！」，李的好友在早上10點見到，趕緊打給轄區派出所康寧所報案，康寧所再度派遣警力前往關心。

第二次警方到場時，自殺防治中心人員以及應曉薇也到場，成功說服李坐上救護車，據悉，李吞下數量不明的鎮靜劑，暫時無生命危險，但還需要住院觀察。

鄰居表示，早上就看到許多的救護車與警察，議員應曉薇也到場關心，李珮菁出來時看起來意識尚清醒，還能與應曉薇及警消對談，隨後就坐上救護車被送走；鄰居指出，李平時深入簡出，很少看到她，對她不太了解。

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