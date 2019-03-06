「日本旅遊推手」酒駕撞傷人 檢方聲請簡易判刑

2019-03-06 14:08

［記者陳恩惠／台北報導］在台開設旅遊顧問公司的日籍50歲男子向井純，今年元月間深夜駕車返家，由北市中山北路六段下福林橋時，違規左轉福國路，撞上對向直行正要上福林橋的江姓男子的轎車，撞擊力道之大，讓江男失控衝向福國路上的中央分隔島，一家3口受傷送醫，警到場酒測，發現超標送辦；士林地檢署偵結，依公共危險罪將向井純起訴，並聲請簡易判決。

起訴指出，家住北市北投區的向井純（MUKAI JUN），元月11日晚間10時許，在北市國賓飯店餐敘時，飲用威士忌酒後，駕著公司名下的「瑞典戰車」VOLVO深藍色休旅車，行經北市中山北路五段與福國路口時，與江姓男子所駕自小客車發生車禍，經酒測值高達0.85MG/L。

檢方調查時，向井純對於酒後駕車的犯行坦承不諱，涉犯公共危險罪，因此依法起訴並聲請簡易判決。

據悉，向井純因雙親工作之故，自小來台居住、就學，是個正港的日本人，台北旅遊圈稱他為向井（MUKAI） 桑，他在Twitter自我介紹「在台灣生活了42年，我正在做日本和台灣之間的旅行計畫工作，我想盡可能鼓勵許多的台灣人體驗美好的日本。」跑遍日本全國，並擔任台日兩地交流橋樑的他，圈內人稱他「旅遊業的星探」、「日本旅遊的推手」，是專門發掘日本魅力景點介紹給台灣人的幕後推手。

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