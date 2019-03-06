散佈假消息稱高雄港務大樓倒塌 開罰3000元

2019-03-06 14:05

〔記者王定傳／新北報導〕去年12月，一名複姓范姜網友，在網路散佈興建中的高雄港旅運中心大樓倒塌假消息，警方循線揪出他涉案，范姜自稱收到友人傳來照片，未經查證便散佈，對於造成恐慌表示對不起，並於臉書道歉；新北地院板橋簡易庭依違反社會秩序維護法，處以他3000元罰鍰。

去年12月7日，有民眾在臉書PO出高雄港旅運大樓鋼骨照，聲稱「海邊路港務大樓倒塌」，媒體向警察、消防及台灣港務公司高雄分公司查證，確認是假消息。經查，照片是從旅運大樓上方往下拍，看起來像倒塌，實際上是延伸的鋼骨結構，屬帷幕曲面造型。

新北市三峽警分局通知29歲范姜姓工人到案，他供稱，接到南部的朋友傳來照片，深感台灣近年歷經復興空難、普悠瑪車禍，憂心高雄港旅大樓的安全性，遂在沒查證下散佈，調查後依違反社會秩序維護法將他移由法院裁處。

法官認為，范姜是具備正常智識能力成年男子，對該資訊可能為謠言，不能推說不知，但他未詳加查證，就把大樓倒塌訊息散佈於公眾，有散佈謠言故意，且可能造成民眾恐慌，足以影響公共安寧，依違反社維法中的「散佈謠言，足以影響公共安寧」處3000罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/