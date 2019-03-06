小三傳性愛影片嗆元配 偷情判賠40萬

2019-03-06 14:03

〔記者王定傳／新北報導〕已婚從事保險工作的吳姓男子因工作關係與李姓女子偷情，李女懷孕後，不滿吳男遲不兌現離婚娶她的承諾，竟將她為吳男口交的性愛影片傳送給吳妻，還嗆「妳老公在外面有女友，還把人肚子搞大」，吳妻才知老公偷腥怒提告並求償，新北地院審理後判吳、李賠償元配40萬元，可上訴。

據了解，吳妻去年間收到24歲李女透過臉書傳來一段影片，點開發現竟是李女提丈夫口交的性愛影片，氣憤提告。

吳男在偵查時坦承與李女發生1次性行為，並因此懷孕；李女則辯稱不知對方已婚；新北地院簡易判決處以吳、李各2個月徒刑。

吳妻再向2人提民事求償200萬元，吳男只說「損害賠償金額過高」，李女則解釋，2017年間，她因工作晉升不順，吳男以洽談工作接近、追求，並未告知已婚身分，她因涉世未深，相信吳男沒有老婆開始交往，她是受吳男感情欺騙而產生本案，加害程度輕且其收入不高，請法院酌定合理賠償。

法官調查，李女雖辯稱不知對方已婚，但在偵查中她曾坦言：「我當時知道吳男有結婚，我在他的臉書知道他有妻小」，且李女曾傳訊給吳男：「我是多賤呀，我他媽的不想再當小三了」、「你不離婚就是欺負我」、「那你為什麼騙我說要離婚」等，可見她確實知道對方已婚，判2人賠償40萬元，可上訴。

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