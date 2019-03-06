聘雇逃逸移工被查獲 老闆娘竟揮西瓜刀威脅員警

2019-03-06 13:57

〔記者王宣晴／新北報導〕40歲的台籍越南裔裴姓女子在新北市淡水區經營養生會館，卻疑似非法聘用43歲的乏姓印尼籍逃逸移工，警方昨日下午前去臨檢，發現乏女趁隙從後門逃跑，當場被警方逮捕，不料裴女見員工被逮，竟失控揮舞西瓜刀，威脅警方，所幸員警迅速奪刀，將她壓制，訊後依妨害公務及就業服務法送辦，乏女也解送至專勤隊遣返。

警方調查，昨日下午2時許，新北市淡水分局執行臨檢勤務，前往中山北路一段的養生會館執勤，在臨檢過程中，發現乏姓女子趁機從後門逃跑，員警見狀上前攔查逮捕，發現乏女是逾期居留3年的印尼籍逃逸外勞，在該養生館擔任女按摩師。

不料，正當警方準備將乏女帶回警局時，聞訊趕回店內的裴姓老闆娘竟上前阻攔，不但不願意配合警方盤查身份，拿大聲咆哮，從櫃檯中抽出一把西瓜刀揮舞，恐嚇執勤員警，警方見狀連忙奪刀壓制逮捕。

警方表示，壓制過程中，裴姓老闆娘左手撞擊到店內的玻璃櫃，手肘因此被劃傷，還不斷大喊：「我是保護自己！警察打人啊！」所幸送醫後暫無大礙，警方訊後依妨害公務及違反就業服務法將裴女送辦，乏女也依法解送專勤隊，遣返回國。

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