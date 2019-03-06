國6防汛道小貨車追撞全聯結車 車頭變形、駕駛送醫

2019-03-06 13:42

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮國道6號埔里交流道防汛道路，上午發生小貨車追撞全聯結車意外事故，小貨車車頭嚴重變形，駕駛受困車內，警消救出後送醫急救，處理員警為確認當時全聯結車在行駛狀態或路邊違停，駕駛卻裝傻一問三不知，直到員警動怒扣車查辦，才肯交出行車記錄器影像及行車記錄紙，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

警方調查，國道6號埔里交流道防汛道路往西安路牛眠橋方向，上午近11時發生小貨車追撞總長逾20公尺、總車重達46噸的全聯結車尾，擋風玻璃全碎，車頭嚴重變形，路過民眾發現前往協助，61歲小貨車駕駛則是身繫安全帶，趴在變形的駕駛座動彈不得，埔里中心碑消防分隊獲報前往搶救，將傷者送往台中榮總埔里分院救治。

埔里交通分隊員警到場處理，由於現場幾乎沒有煞車痕，小貨車應是直接衝撞全聯結車車尾，為何駕駛沒注意路邊的龐然大物，是疲勞駕駛恍神或其他因素，警方要進一步調查。

為確認全聯結車是在行駛或路邊違停狀態，或是後端子車與車身分離，都必須透過全聯結車上的行車記錄器影像及行車記錄卡紙進一步了解，但全聯結車駕駛一度聲稱不清楚車上的裝置配備，員警認為駕駛意圖拖延，也為此動怒，決定扣車查辦，駕駛才肯交出相關行車記錄資料，由警方進一步比對調查。

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