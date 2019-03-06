果農攜毒想過「台中夜生活」 朋友還沒到就被逮了

2019-03-06 13:15

〔記者許國楨／台中報導〕南投縣陳姓男子平日務農種紅龍果，日前「聽說台中夜生活很好玩」，特地攜帶一堆毒品開車到台中準備找朋友體驗，結果朋友還沒到先被警方盤查，連同毒品一併露餡就逮時，得知台中警方最近高強度路檢執法沮喪說，「朋友沒有提醒這點，害我形同自投羅網」。

台中市警局保安大隊第二中隊副中隊長林晏霆，上週六深夜帶班巡經崇德路時，發現一輛福斯自小客紅線怠速違停盤查，34歲的陳姓駕駛見警察突然現身車旁臉色凝重、神情緊張，先是表示在等朋友，接著很配合的從香菸盒內取出1支K菸交付，還信誓旦旦保證沒有其他違禁品，企圖藉此矇混過關掩飾其他毒品。

但經驗豐富的警方也不是省油的燈，一陣搜索後又在車內查獲果汁包73包 （重785.34公克） 、咖啡包16包（重97.2公克），經以毒品試劑初篩檢測後，果然均呈現K他命等毒品陽性反應帶回偵辦；住南投陳男供稱，平日務農在家中幫忙種紅龍果，農閒之餘則替友人代購跑腿賺點外快。

日前「聽說台中夜生活很好玩」，才會向不知名藥頭購得這些毒品，純粹供自己吸食並未販販賣，並趁著週休二日開車攜帶到台中準備找朋友人開趴或到夜店助興體驗，但因人生地不熟與友人相約該路段碰面，沒想到朋友遲到反先被警方盤查，這下還沒體驗到先進警局，令人懊惱。

只是陳男持有的毒品數量不少，警方強烈他的說詞避重就輕，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再深入追查毒品來源及流向。

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