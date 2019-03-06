分局長打趣...要業者訓練店狗見醉客開車就吠 警頒協勤獎

2019-03-06 12:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近日發生多起聚眾打架滋事，烏日警分局昨日深夜進行宣導，警分局長吳耀南看到一間有女陪侍的小吃店店內有一隻小黑狗，特鼓勵老闆訓練小狗，若有消費者酒醉出來拿著鑰匙要開車就吠叫阻止，警方就頒給牠最佳協勤獎，狗罐頭1年份。

烏日警分局為防制聚眾打架滋事，昨天深夜到轄內汽車旅館及有女陪侍提供酒精類飲料的小吃店進行宣導，並制作海報，提醒消費者，逞兇鬥狠非好漢，「打贏送法院、打輸送醫院」，及所需揹負的刑責等警語。

昨日深夜由分局長吳耀南親自率隊，警察局督察室駐區督察徐坤隆全程督導。

正當警方執行完大肚區自由路上到轄內汽車旅館及有女陪侍提供酒精類飲料的小吃店進行臨檢勤務，吳耀南在門口見到店家飼養一隻流浪狗「小黑」，詢問店家，如果有客人泥醉或欲鬧事肢體動作稍大，「小黑」會不會吠叫警告。

店家表示，「小黑」撿回來後很有靈性，會幫忙顧店，當店的小管家，如果客人酒後咆哮鬧事，小黑也會不甘示弱狂吠。

吳耀南則鼓勵店家，對小黑加以訓練到，一旦消費者酒醉出來拿著鑰匙要開車就吠叫阻止，警方就頒給牠最佳協勤獎，狗罐頭1年份，請轄區大肚所督辦，讓大家忍不住微笑。

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