酒駕狂飆拒檢倒車撞警 被轟多槍趴進臭水溝

2019-03-06 12:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛曳引拖板車昨下午闖紅燈拒檢還倒車撞警，差點被輾過員警跳開後朝車子連開4槍，拖板車仍持續狂飆逃竄，有熱血民眾開車直擊立即搭載負傷員警追捕，聯手揪出趴躲在臭水溝內的駕駛時，酒測值超標的他竟還揮手喊：「不用銬啦」，氣的員警大喊：「銬起來」後送辦。

台中市警局交通大隊第二中隊警員劉炳東、莊棟樑，昨天下午二點多巡經潭子區環中東路與潭興路165巷路口時，發現一輛曳引拖板車違規紅燈迴轉，差點撞上一輛準備左轉的機車，險象環生，劉員見狀立即騎乘警用機車驅前攔查，未料56歲王姓駕駛不但拒檢還加踩油門一路狂飆逃逸，完全無視路上其他用路人安危。

追逐過程中，王男故意緊急剎車再瞬間倒車猛撞尾隨劉員，人車險遭輾壓的劉員機警跳開後，隨即掏槍朝拖板車左後輪連開4槍，但王男仍持續逃竄，劉員原要繼續追捕，但扶起警用機車發現已無法發動，緊要關頭之際，後方一名開車的熱血賴姓市民剛好直擊立刻大喊：「要不要幫忙、上車」，接著就載著劉員繼續追捕。

而賴男車上的行車紀錄器也都完整錄下驚險過程，最後警民在仁愛路一段111巷旁空地發現遭棄置的拖板車展開搜捕，果見狼狽趴躲在臭水溝內的王男，劉員將他拉起後大罵，你喝酒是不是、喝酒而已你撞什麼？不料王男竟理直氣壯的說：「你要攔我啊」，警員聽了氣得大喊：「銬起來」，王男竟還揮手掙扎大喊：「不用銬啦」，最後仍在警民合作下被上銬逮捕。

警方表示，王男酒測值0.37毫克，明顯超過法定標準值，而他酒駕闖紅燈不服稽查在先，再故意衝撞員警後逃逸，全程蛇行狂飆枉顧路人生命財產安全，還因此造成追捕的警民受傷，且犯後毫無悔意做了最壞示範，訊後全案依公共危險、妨害公務、殺人未遂、毀損等罪嫌送辦。

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