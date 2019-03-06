清水警分局長帶隊臨檢 加入空拍機打擊街頭暴力

2019-03-06 12:14

〔記者張軒哲／台中報導〕由於近期內發生多起酒後衝突鬥毆案件，引發民眾對治安的疑慮，台中市清水警分局自228連續假期以來，已連續6日實施臨檢掃蕩行動，在昨日深夜更出動60餘名警力，由分局長陳永昌親自帶班前往梧棲商業區多家理容KTV與卡拉OK店臨檢，並首次借助科技設備，出動專人操作空拍機巡邏，在60公尺的高空上監控下，臨檢店家所有出入口一覽無遺，只要有酒客想從後門防火巷逃避臨檢，馬上被空拍機逮個正著，通報警戒警力攔下盤查。

警方指出，空拍機不只在現場監控，還可以協助追蹤可疑人員與車輛，不論逃往何方，都能被警方一鏡到底掌握，清水警分局以「天羅地網」部署警力，營造台中市民安心居住的環境。

清水分局長陳永昌表示，連續數波擴大臨檢，除了查獲俗稱「浴鹽」的第二級毒品甲基卡西酮咖啡包與2名毒品、公共危險通緝犯，也有效壓制街頭暴力不法氣焰，未來將持續加強臨檢與機動巡守，在發生第一時間壓制滋事份子，讓線上快打警力控制現場，對於滋事者不論是否提告，均會追查動機、背景與幕後教唆者，全面依法究辦，並再次呼籲轄區業者配合警方相關維護治安作為，協助防範街頭暴力與酒後駕車，共同達成業者、顧客與警方三贏的局面。

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