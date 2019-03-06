房仲業隱匿兇宅資料向銀行貸款 成功超貸4百萬

2019-03-06 12:06

［記者楊政郡／台中報導］黃姓房仲業者異想天開，以496萬餘元標下一棟法拍屋（凶宅），作假帳偽造買賣契約屋價1018萬，持向新光銀行辦理貸款，刻意隱瞞凶宅資料，順利貸得913萬元，4人朋分，銀行一期利息也沒收到，聲請法拍才發現是凶宅，最後以540萬元拍定，損失418萬餘元，台中地院判處黃等人6月至1年徒刑，黃雖處主謀地位，事後吐出180萬元，獲得減刑只被判6月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，被告等人獲得貸款後，黃男分得360萬（有300萬是代墊款）、丁男分得60萬（未被起訴，法官另行告發）、黃之胞弟分得200萬、邱姓屋主分得數額不詳。

判決書指出，黃姓仲介業者，2013年間從事法拍屋代標業務，協議由呂某出資拍下一棟位於黎明路的凶宅，標價496萬餘元，原本想出售牟利，但遲遲沒有人接手，黃就找到也在擔任房仲業的胞弟來賣屋，由胞弟與丁男找來邱某擔任假買主，雙方簽下買賣契約售價1018萬元。

有了這份假買賣契約，再蓄意抽掉現況說明書（「本建物曾發生自殺致死事件」字樣）的資料，同年8月持向新光銀行辦理貸款，黃姓胞弟找熟識但不知情的陳姓行員辦理貸款，陳員不知是凶宅，陷於錯誤，鑑估屋價為957萬以上，同意貸款763萬給邱姓屋主。

而半年後又增貸150萬，加計利息總貸款為913萬元，但約半年後被告兩期貸款都同時未繳而成呆帳，銀行聲請法拍，才發現是凶宅，一再流標最後以540萬拍定，新光銀行有418萬餘元本利損失。

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