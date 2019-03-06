蘇澳鎮公所蔣介石騎馬銅像 被噴「殺人魔王」、要求拆除

2019-03-06 11:09

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮公所廣場的蔣介石騎馬銅像，今天凌晨被潑漆噴字，寫上「殺人魔王」字樣，要求拆除，蘇澳鎮長李明哲說，將凝聚地方共識，再決定銅像去留。

蘇澳鎮公所前方的蔣介石騎馬銅像，建於1982年，基座3公尺，銅像2公尺，合計5公尺高，是宜蘭縣現存最大的蔣介石銅像，這座銅像寫有「永懷領袖」字樣，存廢問題引起爭議。

今天清晨4點多，蘇澳鎮公所工友整理環境時，發現蔣介石銅像被破壞，鎮公所報警處理，檢視監視畫面，凌晨1點25分，有3人進入鎮公所廣場，疑似就是潑漆噴字人士。

銅像還被貼一張紙條，寫有「無條件拆除蔣介石銅像，反對中華威權意識型態，繼續荼毒台灣人，蔣介石是228大屠殺元兇，將殺人魔視為偉人，無疑在台灣人傷口撒鹽，號召所有台灣人一同站出來，反抗中華民國殖民，維護台灣人的主體性，追求台灣建國」，最後署名憤怒的台灣人留。

警方表示，此舉涉及毀損罪嫌，正在過濾監視畫面深入偵辦。

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