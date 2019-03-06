涉買票賄選 嘉市議員郭明賓遭判當選無效

2019-03-06 10:48

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕前嘉義市議員郭明賓涉嫌於去年競選議員連任期間，親自或委託他人交付賄款給樁腳進行賄選，今日遭嘉義地方法院宣判當選無效，是本屆選舉嘉義地區首例。全案可上訴。

今天上午法院宣判時，郭明賓並未到庭聽判，其委任律師江振源表示，是否上訴將再與郭明賓研議。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說，對此判決結果，意料中之事。

嘉義市選委會表示，如當事人未上訴，依選罷法第74條規定，缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，該選區落選頭為李奕德。

郭明賓被控於去年競選議員連任期間涉嫌透過樁腳進行賄選，檢方於今年元月30日依違反選罷法將郭及8位樁腳起訴，但郭早於檢方起訴前一日即自行向嘉市議會請辭議員一職。

嘉義地檢署向嘉義地院對郭明賓提當選無效之訴，郭於3次開庭期間皆未出庭，其委任律師江振源代為出庭時表示，郭除在檢方偵查時認罪、辭去議員一職，也願退還選舉補助款，認為本件訴訟已無實益，郭所留遺缺，應直接缺額，沒有遞補問題。

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