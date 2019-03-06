工會認華航違反「禁搭便車」條款 提訟結果出爐...

2019-03-06 10:26

〔記者溫于德／台北報導〕桃園市空服員職業工會2016年間發動罷工，經勞動部首次主持勞資協商，工會與華航最終達成7項協議後結束罷工；其中1項協議關於「外站津貼」部分，華航同意每小時逐步提高到5美元，並應嚴格執行非工會會員不得享有「外站津貼」調升待遇，名單應以工會提供為準。然而，華航事後仍提高非會員之外站津貼，引起工會不滿，向台北地院提起訴訟；案經審理，今駁回工會請求。到庭聆判的工會理事朱良駿庭後強調「絕對會提起上訴。」

2016年6月間空服員工會發動罷工7大訴求包括，「工會要求外站津貼每小時5美元，非會員不得享有」、「工會要求保障年休123天、月休8天、季休30天」、「工會要求實施考績雙向互評」、「工會要求給予空服工會代表、理事、監事會務假」、「工會要求不得更改會員現行報到處及工時計算方式」、「工會要求國定假日出勤雙倍工資」、「工會要求除越洋航線，全面回歸《勞基法》保障」。

最終協商結果為，「外站津貼：從現行每小時2美元提高至5美元，非會員不得享有」、「報到地點：桃園報到恢復為台北與桃園併行，7月1日（指2016年）實施」、「年度休假：保障年休123天、月休8天、季休30天」、「拒簽勞基法84-1（責任制條款）：已簽署會員可向公會表達要解除；華航在未與工會完成該條約定書內容協商前，不得個別與空服員簽署」、「國定假日出勤工資：依勞基法給予雙倍工資」、「實施考績雙向互評：雙方組成專案委員於兩個月內協商完成」、「會務假：理監事可在每月50小時範圍內請公假，工會代表出席會員代表大會或臨時會議時，為出席也可請公假」。

據悉，此一協商令雙方爭執最久的是「外站津貼」部分，華航最終承諾逐步調高至每小時5美元，並遵守禁止搭便車條款；工會事後認為，華航仍提高非會員外站津貼，因此向法院提起訴訟；案經法院審理，稍早駁回工會請求。

朱良駿庭後直言，在台灣勞、資本來就是不對等，資方握有龐大行政資源，勞方唯一最後武器是罷工，但是如果我們都做到罷工，最後協商會議也由勞動部長主持，華航卻又不遵守，加上非常遺憾地方法院也站在資方這邊，以工會立場，絕對會提起上訴到底。（10:56更新）

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