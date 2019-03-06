伴侶盟提告求撤銷反同公投兩案 全遭法院駁回

2019-03-06 10:00

〔記者陳恩惠／台北報導〕下一代幸福聯盟提出反同婚三項公投案獲中選會初審通過，引起挺同團體不滿，其中，同志釋憲聲請人祈家威及另外4人出面提訟、要求撤銷公投；台北高等行政法院今針對「婚姻定義民法（限定一男一女）」及「同婚用專法（民法排除同志）」等兩案皆判決原告之訴駁回。

祈家威等人到庭聆聽判決，得知結果後説：「一點也不意外」，委任律師則說，將再收到判決書後，再硏議是否上訴。

幸福盟去年4月17日獲中選會通過的三項提案分別是：（一）幸福盟公民行動總召游信義所提：「你是否同意「民法」婚姻規定應限定在一男一女的結合？」、（二）幸福盟理事長曾獻瑩所提：「你是否同意以「民法」婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」、（三）你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施「性別平等教育法」施行細則所定之同志教育？

挺同團體不滿（一）、（二）案主文，已違反釋字第748號解釋；祈家威等人則出面對就兩案對中選會提起行政訴訟。

祈家威等人在兩案均主張，主觀公權利分為「給付權」與「防禦權」，國家權力不可以加以干預及侵害；因此，中選會允許公投案，就是允許原告的婚姻自由遭限制與侵害，原告的主觀公權利已遭受侵害。

中選會則辯，公投審議結論並不等於行政處分，無法撤銷，且祈家威等人並非該案提案人，不具有法律上利害關係及主觀公權利，祈等人沒資格提告；此外，公投屬於國民意見表達也不至於造成同志的權利受損。

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