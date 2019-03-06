產婦心跳停止送醫 救護車停路邊急救…成功救回

2019-03-06 09:57

［記者黃淑莉／雲林報導］一名產婦產後4天發生肺栓塞送醫途中心跳停止，雲林縣消防局虎尾分隊王銘鋒在救護車上緊急施以心肺復甦術（CPR）一直到醫院，由醫護人員接手，成功救回，產婦康復出院後特別透過生產的婦產科醫院送花感謝虎尾分隊專業協助。

雲林縣消防局去年12月24日接獲報案，指有人呼吸困難，虎尾消防分隊小隊長林文彬與隊員王銘鋒前往救護，抵達現場是一家婦產科醫院，患者是一名產婦，疑似肺栓塞，呼吸急促情況危及。

送往大林慈濟醫院途中患者突然心跳停止，林文彬把救護車停靠路邊，由王銘鋒立即施予急救措施，並在車輛行進中持續施予ＣＰＲ約10多分鐘，抵達大林慈濟由院方裝上葉克膜急救，治療後順利移除葉克膜，痊癒出院。

為感謝虎尾消防分隊專業救護協助，產婦特別透過婦產科醫院送花及轉交一張感謝函，信封上寫有「感激不盡」。

26歲王銘鋒擔任消防隊員1年，對自己體能很有自信，選擇當消防替代役，期間發現自己很喜歡這份救人的工作，退伍後參加特考順利考上，受訓結束後分發到虎尾分隊。

王銘鋒說，能以自己雙手把人搶救回來而且痊癒出院覺得很開心。

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