溺水成植物人男童走了 父悲痛打造他最愛的卡通靈堂

2019-03-05 22:37

〔記者李容萍／桃園報導〕發生於2017年7月的台中市后里區游泳池溺水案，12歲鄭姓男童當時因在深水區溺水逾8分鐘、昏迷太久，緊急送醫後變成植物人；經過1年7個多月的治療，昨日下午2點59分不敵細菌侵襲，在林口長庚醫院不治，得年14歲，昨晚遺體送往桃園市中壢區御奠園淨界紀念會館，檢察官今日率法醫相驗，鄭父哽咽感謝社會大眾的關心幫助與加油打氣，強調兒子生前最愛看《喜羊羊與灰太狼》卡通，靈堂會以此主題進行佈置。

獨自照料兒子1年半的鄭父昨晚難掩傷痛，在臉書PO文表示「孩子不痛了，去佛祖身邊當個快樂的小天使，不再打針、不再吃藥，可以當個天真活潑開朗、沒有病痛的孩子了」，不過，鄭父也控訴老師及救生員的失職，因為「大人的過失，害死無辜的孩童」。

鄭父表示，「兒子是我的全部，是我的一切，有兒子再苦也不怕，沒有兒子再多也多餘。」當時兒子誤闖深水區，但補習班老師只顧著滑手機，救生員也未察覺，直到8分鐘後才被發現，錯失救援的黃金時間。由於雙方官司仍在訴訟，尚未獲得理賠的他這一年半幾乎耗盡家產，如今男童不治，台灣急難救護協會已發起募款，希望替男童募得喪葬費用，會盡力辦好男童後事。

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