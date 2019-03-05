3/5 大樂透頭獎1注獨得1億！ 今彩539、雙贏彩頭獎摃龜

2019-03-05 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月5日）開獎的第108000026期大樂透頭獎1注中獎，可獨得1億元，由台中市西屯區何成里大隆路147號1樓的連連發商行開出；第108000055期今彩539、第108000055期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000026期大樂透中獎號碼為「12、13、16、21、42、43，特別號：39」，頭獎1注中獎，可獨得1億元﹔貳獎摃龜；參獎共36注獲得，每注可得5萬3322元；肆獎共69注獲得，每注可得1萬7884元；伍獎共1527注獲得，每注可得2000元；陸獎共2250注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬3462注獲得，每注可得400元；普獎共2萬9576注獲得，每注可得400元。

第108000026期49樂合彩中獎號碼為「12、13、16、21、42、43」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共72注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3048注中獎，每注可得1250元。

第108000055期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、09、10、11、12、13、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共301注中獎，每注可得500元；肆獎共3139注中獎，每注可得100元。

第108000055期今彩539中獎號碼為「05、17、25、32、35」，頭獎摃龜；貳獎共161注獲得，每注可得2萬元；參獎共6055注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5024注獲得，每注可得50元。

第108000055期39樂合彩中獎號碼為「05、17、25、32、35」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共148注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5559注中獎，每注可得1125元。

第108000055期3星彩中獎號碼為「960」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000055期4星彩中獎號碼為「7225」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券官網

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