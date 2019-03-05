失智老翁的奇幻旅程 從桃園流浪到台北

2019-03-05 21:37

〔記者王冠仁／台北報導〕患有失智症的76歲許姓老翁，日前從桃園住家獨自外出散心，卻不知何故，來到距離住家數十公里外的台北市區。幸虧台北市中正二分局廈門街派出所警員蕭蔚鈞、李季霖巡邏時發現他，最後更助他順利返家與家人團聚。

警方表示，蕭蔚鈞、李季霖日前巡邏時，在廈門街附近發現一名老翁獨自在街頭遊走，老翁身穿單薄衣物，眼神迷茫；蕭與李上前關心，並將他帶回派出所休息。

老翁告訴警方，他住在桃園，當天想搭公車外出散心，但是不知道為何來到台北；員警在詢問老翁姓名與詳細住處，他卻說不出來。正當員警苦惱之際，員警眼尖在他身上的口袋內，發現一張寫有他兒子聯絡電話的紙條。

員警撥打電話，這才查出老翁姓許，許的兒子告訴警方，父親有輕微失智症狀，平常偶爾會搭公車到處散心。許男兒子隨後立刻開車前來派出所將父親載回，並一再感謝警方幫忙。

警方呼籲，民眾家中若有失智症狀的長輩，應在長者身上配帶名牌，或在衣物上繡上聯絡方式等重要資訊，以防長輩迷途。

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