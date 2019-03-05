天母貴婦遭女兒虐殺嚴重內傷 法醫數傷勢就至少花2小時

2019-03-05 21:29

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市天母73歲林姓貴婦本月1日深夜遭人虐打，送醫不治，同住的43歲女兒直指母親遭歹徒攻擊，警方深入追查卻發現女兒身上也有傷，涉嫌重大，將她羈押。檢警下午解剖發現，林姓貴婦腹部、背部有大片瘀傷，疑似連續重擊多次造成，主要死因為臟器受損、嚴重內傷，法醫為了一一清算她身上的傷勢，整個解剖過程長達2小時又30分鐘，比平常的案件耗上近3倍時間，同時也採集胃液、血液等檢體送驗，至於凶器究竟是什麼？仍待化驗釐清。

據悉，林姓貴婦身上有多處傷勢，經檢察官、法醫師及法醫研究所法醫師歷經2個半小時逐一詳加檢視，發現死者的胸腹部鈍創，造成肋骨多處骨折、多重器官挫傷出血以及頸部大片瘀青；至於到場參與解剖的林女弟弟和姪子，對此案並未多談。

林姓貴婦的女兒原本從父姓，近期才改從母姓，檢警調查，光是換姓名，林女就換了至少2次，她國中二年級時被送往美國求學，取得傳播學碩士學歷後才返台，與母親在天母同住。

然而，檢警查出，持有綠卡的林女返台後，精神疑似出現問題，數度自稱「有東西跑到我的腦袋裡」，也不定期到台北市立聯合醫院陽明院區就診，本案發生後，她仍稱「腦中有神秘的聲音控制我！」否認傷害母親。

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