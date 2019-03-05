遠航重光渡假村工程停擺 下游包商赴縣府陳情

2019-03-05 21:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖遠航重光開發案工程下游包商今天趁著澎湖縣政府的縣民時間，陳情工程綁約、尾款未收等問題，希望縣府代為出面召開協調會，為他們爭取合法權益，旅遊處觀光行政科長陳尚佑代為轉達遠航回覆，2日內會解決工程尾款。

遠航重光渡假村去年3月復工，由天圓國際開發公司承包，再與歐姓與洪姓下游包商簽約，負責施作板模、鋼筋綁紮等工程，原本工程相當順利，款項也如期付款，但去年11月突然無預警停工，由於包商簽約不得外接工程，停工時間師傅、房租仍需照付，在沒有收入來源又要支出情況下，包商大喊受不了。

縣民時間由參議吳財興主持，包商等人在議員陳振中陪同下陳情，希望縣府擔任公正第三方，邀請遠航、天圓公司及包商3方會談，協調工程尾款給付方式；觀光行政科長陳尚佑說，已與遠航聯繫，尾款問題近日內會解決，至於賠償金為雙方合約內容，仍須雙方進行解決。

另外，遠航重光開發案的工程持續落後，遠航董事長張綱維日前拜會縣長賴峰偉，希望縣府能給予3個月寬免期，同時重光渡假村已在與銀行團洽談融資，只要融資金額挹注，公司已投資1億多元，一定會完成工程；至於包商尾款問題，由天圓國際開發公司承包，再轉包給下游包商，所謂欠款是工程保留款，必須在全部工程都施作完成，才會支付，這是工程界確保施工順利的通常做法。

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