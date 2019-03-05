藝人「香腸伯」長青 台中小擦撞幸有驚無險！

2019-03-05 18:41

［記者楊政郡／台中報導］藝人「香腸伯」長青今天在台中驚魂！下午4時許駕LEXUS LS430自小客車，行經台中市台灣大道、精誠路口，擦撞一部雙節公車，沒有人員受傷，雙方司機下車查看受損狀況並報警處理，警方確認雙方都沒有酒駕，「香腸伯」對於公車專用道還不習慣，作完筆錄就各自離去。

一分局交通隊員警據報到場，先對長青及公車司機進行酒測，確認兩人都沒有酒駕情形，「香腸伯」驚魂未定，拒絕受訪。

目擊民眾說，只看到有車子擦撞，應該都沒受傷。長青則主動將小客車移置到慢車道，避免阻礙交通，公車上乘客搭乘接駁車離去，警方表示，長青是要從快車道切入慢車道，後方雙節公車已經過來而擦撞，這起車禍雙方都沒有酒駕，也未造成人員傷亡，肇事責任歸屬還有待調查。

據了解，資深藝人長青，現年75歲，本名吳新三，演出「鳥來伯與十三姨」中的「香腸伯」、綜藝節目「天天開心」等聞名，近年來年紀大淡出螢光幕，偶爾會在歌廳串場演出。可能是因不太習慣台中市公車專用道，才發生擦撞。

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