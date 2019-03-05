獨家》不滿職場霸凌 菜鳥手撈大便砸老鳥滿頭滿臉

2019-03-05 17:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕劉姓男子不滿職場老鳥楊男在工作上佔他便宜，尋思報仇，竟在上完大號後將大便徒手撈起，衝出廁所砸向楊男，將楊男砸到臉上、身上甚至眼睛裡面都是黃金，新竹地檢署依強暴方式公然侮辱罪嫌，將劉男提起公訴。

檢警調查，36歲的劉男（有毒品前科）與楊男為同事，同在一家五金公司工作。劉男認為楊男仰仗自己比較資深，每次使用完劉男的機台後，都不清理廢料，造成劉男工作不便，劉男聲稱與楊男溝通多次，但楊男都不理會。

去年10月17日下午，二人又因此事發生爭執，當時劉男有向楊男道歉，雙方約定不再追究此事，可是隔天早上劉男8點打卡上班時，發現楊男又跟老闆娘女兒談到前一天的事，心中充滿憤怒，決定報復。

劉男去蹲廁所時，越想越氣，在廁所徒手將大便撈起，走出廁所一看見楊男，就往他的臉部及身上丟擲，楊男臉部、身體均沾到黃金，現場臭氣四溢，令人作嘔，由於楊男不及防備，連眼睛都被潑到大便，因此送往台大醫院新竹分院洗眼。

檢警問劉男為何會想到要用這種噁心的方式報復？劉男聲稱因為當時不想動手打楊男讓他受傷，但又實在氣不過，所以才拿大便丟他，希望以此強暴方式，達到貶損楊男人格的目的。檢方依以強暴方式公然侮辱罪嫌，將劉男提起公訴。

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