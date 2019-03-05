竊賊誣告7法警動私刑 法官難認定惡意判無罪

2019-03-05 21:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹王姓竊賊因案遭收押，竟向法院指控新竹地檢署7名法警在候詢室刑求毆打及恫嚇他，經檢方調查發現，王男指控情事是虛構，依誣告罪嫌起訴，新竹地院法官認為檢方未就此案開庭，且證據難以認定王男出於惡意虛捏事實陷人於罪，判王男無罪。

判決書指出，王男在2017年6月6日涉竊盜被解送地檢署，在地下一樓候詢室大鬧，涉恐嚇及妨礙公務（新竹法院判王男有期徒刑10個月確定），王男不甘遭法警法辦，隔天在新竹看守所具狀指控7名法警動私刑毆打他，犯重傷害罪嫌，還有法警對他比中指，他也告公然侮辱罪嫌，最後反遭新竹檢方依誣告罪嫌起訴。

王男在審理向法官喊冤，並否認誣告。經法官勘驗監視器畫面，發現王男因借筆和要求法警代為叫檢察官過來遭拒，不斷叫囂粗口辱罵法警，並用手拍打和腳踹踼候詢室玻璃門，不聽制止被多名法警合力壓制，上手銬抬到保護室，法警並無公然辱罵、毆打或恐嚇王男的言語或行為。

法官認為，檢方以法警的供詞及勘驗報告、檢察署候詢室應行注意事項、法警使用戒具要點及案發過程光碟，認為王男涉誣告罪嫌，不過卻從未再次提解王男開庭，給王男有澄清的機會。

法官強調，按刑法誣告罪構成是要足以使人受刑事或懲戒處分，且「明知」是虛偽，具有故意構陷的情形始才能成立，認為當下王男遭法警壓制、移置過程誤會法警的動作，對事實是有誇大其詞，但實際上難認全屬是惡意捏造，因此王男是否主觀上「誣告」的犯意，是有疑慮的，因此基於罪證有疑利於被告原則，判王男無罪。

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