醫訊》酒鬼緊箍咒！ 「戒酒發泡錠」讓你討厭喝酒

2019-03-05 16:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕酒駕肇事致死案件頻傳，連立委也提案修法最重可處死刑，衛福部南投醫院表示，酒癮是慢性易復發的腦部疾病，需要藥物、人際互動，以及社會支持等多方面協助戒癮，為協助戒酒，該院引進戒酒專案藥物「戒酒發泡錠」，服用後若再飲酒，將會出現噁心、頭痛等極度酒醉不適感，進而使患者排斥酒精，是為「嫌惡療法」，如同緊箍咒般，幫助酒癮者不再喝酒。

南投醫院指出，戒酒發泡錠是藉由藥物阻斷乙醛脫氫，使得服藥者若再飲酒，將造成乙醛在體內大量堆積，造成潮紅、噁心、出汗、頭痛等極度酒醉狀態，利用代謝速度變慢的原理，服藥者只要喝一口酒，身體就會像是喝下許多瓶酒般的不舒服。

院方則說，這項戒酒專案藥物「戒酒發泡錠」用量1天1顆，本月才引進該院，現已有患者使用，該種「嫌惡療法」是協助酒癮患者遠離酒類，進而達成戒酒目的，惟戒酒常因環境因素、人際壓力、情緒控管，甚至睡眠失調等問題難以達成，呼籲有需要的民眾，可向該院身心科諮詢。

該院精神科主任陳致遠說，「嫌惡療法」提供酒癮患者多一種治療選擇，適合正在戒酒但出現困難的人，惟戒酒發泡錠健保不給付，民眾可與醫師討論，評估適合的戒酒治療。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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