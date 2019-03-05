甜點業者賣蛋糕抵欠稅 40分完售賣出5萬元

2019-03-05 15:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕法務部行政執行署新北分署今舉行的「一二三聯合拍賣會」，首度由百貨專櫃甜點業者「恬品軒（ROOM 4 DESSERT）」進駐，現場販售切片蛋糕、靜岡抹茶卷、蘋果派、法式馬卡龍等甜點，因售價是官網的7折，12點正式開賣後不到40分鐘即賣光，為了紓解排隊人潮，業者當場開放預購，總計今賣出（含預購）蛋糕等甜點共443件，金額5萬640元，其中預購就佔了約3萬元。

在百貨公司設有專櫃的甜點專賣店「恬品軒」，因拒讓有意懷孕的女性入社，違反「性別工作平等法」遭罰，另又積欠勞保費、勞工退休準備金、健保費等，共292萬餘元未繳，因此自3月份起，將配合法務部行政執行署新北分署每月舉辦的「一二三聯合拍賣會」，於現場販售蛋糕甜點，並以銷售所得抵繳欠款，每樣商品皆以官網定價的7折出售。

新北分署表示，恬品軒當初是為了將原來的工廠提升為食品廠等級，以符合消費者對食安的要求，並為了接國內外大單與國內便利商店等通路，投入鉅額資金，致現金流較為不足，故積欠勞、健保費及罰鍰，但從去年2月份起已辦理分期繳納，每個月繳2萬元，再視日後營運狀況提高每期繳納金額。因今日銷售情況極佳，新北分署已要求業者下個月聯合拍賣日（4月2日）中午再到現場銷售，並增加品項及數量，有興趣購買的民眾，歡迎當天到場選購。

另外，今日上午新北地檢署拍定1只CHANEL黑色長夾，售價1萬8000元，下午新北分署的不動產拍賣會，拍定2筆板橋區不動產，合計310萬元。

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