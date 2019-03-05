半夜曬衣擾清夢惹殺機 莽漢瑞士刀刺死鄰居判刑

2019-03-05 15:37

〔記者楊國文／台北報導〕台北市高級住宅民生社區五旬男子黃繼彤，不滿住他家樓下的陳姓鄰居，半夜在頂樓曬衣服製造響聲，害他半夜驚醒，與陳男起爭執後懷恨在心，前年五月竟在住家騎樓下持瑞士刀朝陳男臉、頸、腹部等致命部位猛刺，陳男持雨傘反制不敵，遭黃男刺死，高等法院考量黃男已賠償家屬，達成和解，今依殺人罪判黃5年2月徒刑；得上訴。

黃男和陳男曾因曬衣服聲響、漏水修繕等問題發生嚴重口角，鄰居間反目成仇。

2017年5月14日早上10點多，黃男與陳男在住家騎樓下偶遇，黃男想起該年農曆年間，陳男半夜在大樓頂樓曬衣服，曬衣桿掉落地面擾人清夢，當時他上頂樓與陳男理論時，反被陳男狠嗆，這口悶氣忍了3個多月，便一時氣憤朝陳男架拐子。

已有嫌隙的兩人，此時是新仇加上舊恨，爆發肢體衝突，黃男伸出手肘頂撞陳男，陳男不罷休，拿出雨傘理論，黃男見狀，持掛在鑰匙圈上的瑞士刀朝陳男頸部、腹部、臉部等處各刺中1刀，手部則刺中6刀，其中，頸部那一刀，因黃男用力過猛，刀刃竟折斷插在陳男的脖子上，頸部大量出血，相當危急。

當下已失去呼吸、心跳的陳男，送醫搶救後雖暫時恢復生命跡象，但隔天仍傷重不治，黃男被依殺人罪法辦。

黃男應訊時承認與陳男當街扭打，但否認持刀殺人，強調事情發生得太突然，他還不知道發生什麼事，就看到陳男已經倒地不起。檢方勘查大樓監視器畫面，認定衝突時，黃男故意朝陳男重要部位狂刺，依殺人罪軤他起訴。

高院認為黃男是朝陳男左臉、左頸、正面腹部等致命要害狂刺，主觀上有殺人犯意，但考量黃男犯後留在原地說明案情，並配合員警安排陳男就醫，符合自首要件，加上無前科，已賠償陳男太太、兒子和兩女兒，並當庭表示悔意，今判他5年2月。

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