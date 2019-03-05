溺水成植物人 男童1年半後不治 單親爸：不痛了

2019-03-05 15:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］2017年台中市格瑞茲文理補習班張姓主任及陳姓導師，帶學生到台中市后里區游泳池戲水，12歲鄭姓男童不慎發生溺水意外，等到被救上岸時已錯過搶救的黃金時間，腦死成了植物人，鄭父獨自照料兒子1年半，男童於昨天下午2點59分不敵細菌侵襲，在林口長庚醫院不治，男童父親淚訴「孩子不痛了，去佛祖身邊當個快樂的小天使，不再打針、不再吃藥，可以當個天真活潑開朗、沒有病痛的孩子了」，他也難忍悲痛控訴，因為老師及救生員的失職，「大人的過失，害死無辜的孩童」。

台中地檢署已於上月底偵結全案，依業務過失傷害罪嫌起訴游泳池主任、4名救生員及補習班2名帶隊老師，但男童於昨天下午不治，日後檢方可能更改起訴罪名；男童遺體目前暫置中壢殯儀館，檢察官今天下午會同法醫完成相驗，釐清男童確切死因。

鄭父是單親爸爸，為了照顧兒子，他收掉早餐店，每天從新竹湖口到林口長庚醫院照顧兒子，相信兒子有一天能醒來，但終究沒等到奇蹟，鄭父受訪時說，兒子狀況突然惡化，昨天下午不敵細菌侵襲，他緊緊陪在兒子身邊，「孩子不痛了」。

鄭父控訴，當時兒子誤闖深水區，不斷在水中掙扎，但長達8分鐘都無人發現，補習班老師只顧滑手機，救生員也沒察覺，錯失了救援的黃金時間。

由於雙方官司仍在訴訟，鄭父也尚未獲得理賠，這1年半幾乎耗盡家產，如今男童不治，台灣急難救助協會緊急發起募款，短短時間已替男童募得喪葬費用，總幹事陳在斌說，男童這1年半受了很多的苦，希望盡力將男童的後事辦好。

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