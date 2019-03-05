新兵尿液篩檢出吸安反應 退伍吃官司

2019-03-05 15:19

〔記者黃建華／高雄報導〕軍中反毒，還沉迷毒品的役男或現役軍人當心觸法，自毀前途！一名大學肄業的歐姓男子前年入伍，於陸軍步兵第二五七旅醫務所接受新兵尿液篩檢，就被查出有安毒反應，經憲兵隊移送法辦，高雄地院近日將他判刑5月，如易科罰金15萬元。可上訴。

判決指出，21歲的歐姓男子（高雄人），入伍前於2016年就有多次施用毒品前科，被裁定觀察、勒戒後卻不知悔改，再於2017 年12月13日晚間在高雄住處，以玻璃球吸食器點火燒烤吸食安毒煙霧，翌日在陸軍步兵第二五七旅醫務所接受新兵入伍例行尿液檢驗，呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。

歐男同年12月25日晚間，放假期間又在住處，吸食安非他命，嗣於同月27日19時許，因部隊收假實施尿液初篩，又呈現陽性反應。

經部隊幹部帶往憲兵指揮部嘉義憲

兵隊製作筆錄，並再次採尿送驗呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，歐男始坦承吸安犯行。

全案經憲兵指揮部嘉義憲兵隊報告偵辦，並經檢方起訴，歐男並已於2018年4月退伍。

高雄地院一審近日將歐男依施用二級毒品罪，判應執行5個月，如易科罰金15萬元。可上訴。

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