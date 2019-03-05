即時救援無縫接軌 心肌梗塞男鬼門關前被救回

2019-03-05 14:48

〔記者蘇福男／高雄報導〕46歲楊姓男子校園慢跑途中，突然急性心肌梗塞倒地不起，生死關鍵時刻所幸獲得義消、校護第一時間的CPR（心肺復甦術）、AED（自動體外心臟去顫器）即刻急救，救護和醫護人員接手進行後續一連串搶救工作，楊男從鬼門關前被拉回，一週後出院返家休養，岡山秀傳醫院今天舉辦感恩重生記者會，楊男夫妻向所有救命恩人鞠躬道謝。

高市消防局表示，去年緊急救護無生命徵象人數達2169人，其中，601人急救成功回復生命徵象，急救成功率達27.71%，但真正存活出院的僅有44人，且有不同程度因缺氧造成的損傷，能夠像楊男恢復狀況良好，且在醫院觀察7天即返家休養，實在非常難得。

消防局第五大隊大隊長邱榮振說，心跳停止約4到6分鐘開始腦部損傷，超過10分鐘恐腦死，正確實施CPR可提供心肺功能約25%至33%的效率，因此消防局不斷加強緊急救護訓練與宣導，希望提供高品質的CPR，並推廣DACPR（派遣員線上指導CPR）及CPR+AED宣導，希望爭取黃金救援時間，搶救每一位患者。

楊男表示，自己平日不抽菸、不酗酒，熱愛跑步運動，日前傍晚前往岡山農工操場跑步時，胸口感覺悶悶的，他不以為意，結果在籃球場昏迷不省人事，身兼義消小隊長的跑友蔡豐賢發現後，立即對他進行CPR，岡山農工校護李文心和同學趕緊使用校園AED為楊男急救。

岡山消防分隊救護員郭庭佑、王子儀趕到後，實施高品質CPR、建立進階呼吸道協助給氧，現場電擊3次後，立刻後送岡山秀傳醫院，醫師確診為急性心肌梗塞，立即進行高級心臟救命術，成功搶救回復生命徵象，後續並轉送義大醫院進行心導管手術，楊男一週後順利出院。

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