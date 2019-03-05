搜救技能國際交流 日、澳、馬專家齊聚北市

2019-03-05 14:45

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣位於西太平洋颱風區及環太平洋地震帶，颱風豪雨多，地震發生機率頻繁，屬全球天然災害的高敏感地區，為精進搜救技能，台北市消防局今上午在晶華酒店宴會廳舉辦國際搜救實務交流研討會，除邀請長期與北市交流的日本東京搜救隊，更首次邀請獲聯合國認證的澳洲、馬來西亞搜救隊，與消防署、新北市及北市搜救隊共同分享搜救經驗，並將一同參與本週四舉行的「民安5號演習」。

消防局指出，北市高樓大廈林立、人口密集，隨著氣侯變遷異常、災害發生的頻率增高及災害規模趨於擴大的情況下，使得災害防救工作變得日趨嚴竣，為此特別邀請經聯合國認證的3國搜救隊代表，藉由其豐富的國際救援經驗、應變機制、搜救人員培訓等相關知能及實務案例進行分享與研討，對提升國內搜救技能有很大助益。

「惟有做好萬全的準備，才能提供及時的援助。」消防局表示，為強化跨國救援機制，提升城際交流合作，並建置符合聯合國認證標準之搜救隊，此次研討會也將邀請3國搜救隊於本月7日（週四）在南港車站及其周邊，與本市搜救隊共同參與108年度台北市大型災害防救實兵演習（全民防衛動員暨災害防救-民安5號演習），希望透過搜救實務交流研討會與國際搜救隊伍聯合救援演練，相互學習及分享救災的寶貴經驗。

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