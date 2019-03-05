中市防酒駕再出招 喝酒想取車泊車小弟「不給你開車」

2019-03-05 14:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣不斷發生的酒駕肇事撞死人案，警方也飽受社會輿論壓力，台中市警局再出招，找來餐廳、夜店的泊車業者，希望透過泊車小弟，勸導酒客不要酒駕，今天中午於知名餐廳台中担仔麵舉辦說明會，該餐廳總經理黃武田並連署宣示書，現場還示範泊車小弟勸酒客勿酒駕的技巧，「不給酒客開車」，不過，這項宣示並無強制力，對泊車小弟而言，也會有酒客發飆等風險。

中市警局交通警察大隊長郭士傑說，酒駕的兩種防制之道，其一是警方加強臨檢取締，其二是透過源頭，也就是餐廳、夜店，防範酒客駕車，台中市諸多餐廳或夜店，聘有泊車人員，或委託泊車業者，透過泊車小弟或泊車業者，向酒後取車的客人宣導反酒駕，或主動幫忙代駕、叫計程車，將可有效降低酒駕。

不過，他也說，上述政策並無強制力，但從社會責任與道德層面，餐廳夜店有義務協助防止酒駕，如因此得醉酒客，甚而有安全的風險，可通報警方到場，如果客人執意於酒後開車，也希望泊車小弟能通報警方到場協助勸導，目前透過各分局協調餐廳夜店配合，已有300家餐廳夜店或泊車業者願意加入。

台中担仔麵總經理黃武田則說，各界都應有防止酒駕的觀念，防止酒駕也是該餐廳的社會責任，他很樂意配合這項政策。

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