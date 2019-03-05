強化台灣反恐、聚眾維安能力 警政署、警大與南密大簽署三方MOU

2019-03-05 14:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕警政署、中央警察大學與美國南密西西比大學國家級運動安全中心，首次簽署三方教育訓練備忘錄（MOU），將有助台灣提升大型運動賽事反恐及聚眾維安能力。

簽署儀式由內政部政務次長陳宗彥見證，警政署長陳家欽、警大校長黎文明、南密大國家級運動安全中心主任Louis Marciani代表簽署，簽署完成後，Louis Marciani隨即進行「建構警察大型活動安全維護能力」專題演講，在台期間他也將參訪台灣國家級反恐訓練中心、高雄國家體育場等地，實地了解相關設施、師資課程等，為未來三方實質合作準備。

警大表示，此次簽署的MOU內容，包括一系列恐怖主義和反恐怖主義教育訓練課程，這些課程將有利台灣執法、安全和情報等機構處理體育安全維護等業務，未來必可強化台灣在大型運動賽事反恐及聚眾維安能力。

陳宗彥致詞時表示，台灣希望能加入Interpol（國際刑警組織），但中間面臨非常多的困難，但台灣能夠先與南密大搭起重要橋樑，因為南密大與Interpol所有會員國有非常緊密的合作關係，未來台灣可從南密大國家級運動安全中心，學到更多更重要、且與Interpol會員國獲得同樣的第一手資訊及訓練，除了可以跟國際接軌，更重要的是，透過這個橋梁，也搭起台灣未來進入Interpol的重要契機。

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