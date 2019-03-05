假藉按摩搓女學生乳頭被推開 補教狼師竟猥褻笑討「抱抱」

2019-03-05 14:11

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名17歲高中少女到女同學的爸爸吳男所開的補習班補習，卻羊入虎口，被吳男藉口幫忙按摩，把手伸入少女內衣搓揉乳頭，少女抗拒推開，吳男還猥褻笑著討「抱抱」，法院審理時，少女泣訴吳男是同學父親，從國中就給他補習，所以很信任他，發生這種事內心很糾結...。

高雄地院一審，認為吳男未謹守師道尊嚴的犯行，至為不當，但審酌被告已與被害少女及其母親和解，深表悔悟，僅依猥褻罪，將他判刑6月，如易科罰金18萬元。全案可上訴。

據了解，吳姓狼師有碩士學歷，十多年前就曾因妨害性自主案，遭判刑2年，於2012年8月間假釋出獄後，開設補習班，2013年間，因女兒與被害少女是國中同學，又是鄰居，被害少女從國中就讓吳男補習物理、化學。

判決指出，前年被害少女17歲，已讀高中，到吳男住處的補習班補習時，吳男卻藉口懂穴道，可幫少女按摩，將手伸入少女胸部解開內衣扣子按壓乳溝、搓揉乳頭猥褻。

被害少女事後雖哭泣，但因吳男是她同學父親，從國中就給他補習，內心很糾結，仍假裝沒事繼續前往補習，直到跟學校老師聊過才知道事情嚴重性，向婦幼警察隊報案提告，全案才曝光。

檢方將吳男依猥褻少女罪嫌起訴，高雄地院審理時，吳男坦承犯行。少女則說，她一開始也分辨不出是真按摩還是怎樣，有一次按摩後，吳男突然抱緊她，被她推開後，吳男抱更緊，還用猥褻的笑容說「抱抱」。

少女母親對於吳男會對女兒伸出狼爪也感到錯愕!她並稱，跟被告家都認識，感情不錯，搬新家時還請吳男幫忙看風水，有時吳男還會送女兒去上學。

合議庭對吳男為人師表，未能謹守師道尊嚴，反而對未成年女學生作出猥褻惡行，認為至為不當。但審酌他坦承犯行，並與被害少女達成和解，深表悔悟，僅依猥褻少女罪，將他判刑6月，如易科罰金18萬元。可上訴。

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