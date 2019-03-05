計程車車行熱炒店辦春酒 10運將竟躲包廂聚賭

2019-03-05 14:08

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市某間計程車行昨晚在三重力行路二段上的熱炒店舉辦春酒，不料卻有10名司機酒後佔據餐廳內的包廂，公然聚賭象棋仕九，警方獲報前往，發現熱炒店內都是司機，擔心取締時遭到強烈抵抗，先佯裝成用餐客，分兩批警力撞進包廂內，將聚賭群眾逮個正著，起獲賭具及賭資新台幣10萬元，由於現場由賭客輪流當莊，警方訊後依賭博罪嫌將10名司機移送法辦。

警方調查，昨晚近6時許獲報熱炒店內有群眾聚賭，埋伏蒐證後發現熱炒店的包廂內有10人不法聚賭，但因現場為計程車行的春酒活動，包廂外共有30桌，警方擔心貿然取締，賭客們恐強烈抵抗，造成人員受傷，決定派員佯裝程用餐客，觀察攻堅時機。

警方掌握時機，將30名警力分為兩批攻堅，第一批警力衝進包廂時，10名賭客慌張試圖逃逸，但仍被第二批警力封鎖入口，順利將賭客控制在包廂內，現場查獲賭具象棋、52顆骰子及賭資10萬元，現場10名賭客被帶回警局偵訊。

警方表示，賭客皆坦承犯行，但因賭博方式為各自當莊，互相抽頭，並無賭場老闆，警訊後依公眾出入場所聚眾賭博罪嫌將10名賭客送辦。

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