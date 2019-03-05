台中角頭前女婿遭虐殺 14嫌被起訴

2019-03-05 13:13

［記者楊政郡／台中報導］黑道恩仇錄！半年前在酒店被「洗臉」（意指羞辱），朱男見仇家在酒店出現，召集十多人到某酒店內押走古男（台中某角頭前女婿、有擄人勒贖等刑案紀案），將其痛毆、凌虐、挑斷手腳筋，丟包在有「黑道救命醫院」稱號的全民醫院前，一週後古某仍不治死亡，中檢偵結起訴朱嫌等14人。

起訴書指出，朱男（26歲）因半年前在台中紫爵酒店疑似被古男洗臉，懷恨在心，去年10月10日晚間發現古男父子及友人出現在該酒店850包廂消費，召集賴、莊、古等友人共謀給他教訓，當晚又召集廖、林、戴、王、柯、朱、賴等，由朱發給大家棒球棍、辣椒水、口罩、護目鏡等兇器及工具，分乘5車連夜殺到該酒店門口。

當晚10點多，朱嫌所乘坐銀色休旅車在前，整車隊殺到門口停下，約8名戴口罩男子分持凶器進入店內，詢問得知被害人古男在850包廂後，直奔4樓闖入包廂，包廂內有古男等4名道上兄弟，還有多名作陪小姐，先是一陣亂打，隨即集中攻擊古男（43歲），朱男持刀刺傷古男，又將他拉出包廂，拉上休旅車離開。

隨後將古男載到北屯區某冷凍廠，一群人持鋁棒、磚頭、鐵槌，砸碎古男手、腳掌，朱某還以短刀挑斷古男手、腳筋，不斷凌虐約1個多小時，在場有人發現古男性命垂危、渾身是血，朱男等丟包中清路全民醫院前，事後經守望相助隊發現報案，送往中國醫藥大學附設醫院急救，一週後不治身亡。

調閱路口監視器畫面擴大追查，鎖定犯案車輛以車追人，在大里區找到犯案車輛，在車內發現被害人血跡。

被告等避重就輕，有的還辯稱不知道發生什麼事，但有酒店監視器、路口監視器，還有店內人員作證，檢方依傷害致死、妨害自由、藏匿人犯等罪起訴朱等14人。

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