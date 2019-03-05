失蹤2年 警靠晶片送毛小孩回家

2019-03-05 12:52

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東里港鄉土庫村民今年大年初二在村內發現1隻迷路的約克夏犬，熱心民眾將牠帶到當地三和派出所，由於當時是年假期間，員警於是將約克夏暫時收養在派出所內，並透過社群網站PO出相關訊息，等候飼主領回，沒想到幾天過去仍不見失主，警方近日靠著狗狗身上的晶片，連絡上住在高雄市的郭姓飼主，聽聞家中毛小孩被尋獲後郭姓飼主欣喜若狂，也不敢置信已經失蹤兩年的毛小孩，會跨縣市被尋回。

三和派出所員警表示，鄉下地方多是協助看顧農田的土狗，流浪犬也多以土狗居多，當熱心民眾帶來約克夏犬時，他們就認為約克夏犬是有人飼養的寵物犬，且這隻毛小孩不隨地大小便，讓員警們更篤定牠有飼主。

員警表示，拾獲約克夏犬時正值春節連假期間，許多動物醫院沒有營業，因此就將約克夏犬收養在派出所裡，在網路上PO文期間還有不少網友表示想要認養，近日帶牠到屏東市的動物醫院掃晶片後，才發現飼主住在高雄市，警方第一時間聯絡飼主時，飼主還半信半疑，認為毛小孩已失蹤兩年多了，懷疑是詐騙。

親手抱到愛犬後，郭姓飼主向警方表示，因為住家是透天厝，兩年前約克夏跑出家門後就不見蹤影，她找了好久都找不到，沒想到會在隔壁縣市被找到，特別感謝熱心民眾與警方悉心照顧，也深感為毛小孩植入晶片的重要。

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