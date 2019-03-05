板橋玉山銀搶案4小時破案 侯友宜：以最快速度嚴懲不法

2019-03-05 12:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市板橋區遠東路的玉山銀行，昨天遭歹徒搶劫50萬元後逃逸，警方4小時內迅速破案，將搶匪繩之以法。新北市長侯友宜今天表示，新北市建構科技防衛城，任何只要敢犯罪的人，絕對會用最快的速度將歹徒嚴懲不法。

針對昨天的銀行搶案，侯友宜今天出席新北市中小學運動會開幕典禮時表示，在分局及派出所動員下，短短3個半小時就把嫌犯逮捕歸案，新北市建構非常好的科技防衛城，任何人只要犯罪，警方都會利用科技與情資整合網，加上快速反應打擊部隊，迅速將嫌犯逮捕，展現「快、狠、準」霹靂打擊犯罪的能力。他嗆說，「如果你敢來，我們絕對用最快的速度將所有的歹徒嚴懲不法。」

被問到警方辦事能力是否合格，侯友宜表示，新北市的警察團隊上下一心，極力捍衛人民的治安及環境，全力衝刺打拚，不眠不休守護市民的安全，他非常感動與敬佩，希望大家一起加油，不要讓宵小得逞。

談到對新任新北市警察局長人選的看法，侯友宜指出，警政人事本來就是一條鞭，警政署的升遷制度會按照階級、期別、倫理及績效考核，他尊重警政署的人事權，但也希望警政的人事異動應尊重地方，不要有政治力介入，一切尊重警政署的人事作業，全國共同為治安努力。

至於是否有目標人選？侯友宜說，尊重警政署的人事考核。

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