遭棄廚餘桶女嬰產前或產後死亡？「肺泡」是關鍵

2019-03-05 12:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕星國情侶涉嫌來台棄嬰案，今上午女嬰進行解剖，檢警表示，新加坡籍王姓男子、郭姓女子這對情侶當時入住房間內血跡，所採得DNA與女嬰相符合，目前已將女嬰各部器官採集檢體，主要得確認肺泡是否有擴張，將成為女嬰是產下即為死胎或是產後死亡之關鍵。

警方解釋，肺泡擴張與否關係到女嬰是否已有自主呼吸，若肺泡未擴張，代表女嬰在母體內就已經沒了生命，若生產下後自主呼吸，肺泡則會擴張，若採集檢體內肺泡顯示為擴張，那不排除女嬰父母親手結束她的小生命，或是有其他外力介入。

今解剖過程歷經1個多小時，檢察官、法醫在解剖結束後未發一言即離開現場，檢體部分仍須一段時間進行化驗，警方表示後續交由法醫處理，結果出爐將會把所有犯罪事證透過刑事局國際科傳至星國。

警方也再次呼籲，若王男、郭女若要自清，可前來台灣由警方採集檢體，最終比對DNA結果不相符也可消除嫌疑，而警方側面得知，現2人在星國已避不見面，要由星國警方介入才能看到曙光。

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