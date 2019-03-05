板橋玉山銀行搶匪移送 經商生意失敗鋌而走險

2019-03-05 12:08

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區遠東路玉山銀行4日下午3時許遭1名戴安全帽男子持玩具槍闖入，搶走50萬現金後騎機車逃離現場，警方4日晚間在中和華順街逮獲葉嫌，查出他因經營投資手機生意失利，欠下百萬債務，向地下錢莊借款，利滾利下鋌而走險搶銀行，4日後匯款給錢莊業者還債。

警方調查，葉嫌因經商失敗，鋌而走險行搶，並非外傳積欠賭債，也非支付醫療費及小孩學費；而葉嫌得手後，連本帶利先匯還錢莊33萬，只剩下17萬；警方調查，葉嫌犯案前，4日上午11時至12時間到銀行勘查地形，下午3時20分趁銀行打烊前，進銀行拿玩具槍揮舞，翻身過2號櫃檯，拿走五疊千元鈔共50萬，全程約60秒。

銀行保全3時24分按警鈴，3點26分員警到場，嫌犯騎著機車往土城方向逃逸，在郵局ATM多次匯款，期間還把外套反穿，下午3點34分，葉嫌回到住家，換父親座車出來，在中和板橋交界一帶繞找ATM郵局，分多次匯款還錢莊及還友人債務共33萬，晚間7時48分埋伏幹員在中和華順街142號前落網，案發後火速破案。

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